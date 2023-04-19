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موسكو: حذّرت روسيا كوريا الجنوبية من تزويد أوكرانيا بالأسلحة، بعدما تركت سيول المجال مفتوحا أمام خطوة من هذا النوع في حال شنّت موسكو هجوما واسع النطاق على المدنيين.

بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، وفّرت كوريا الجنوبية الحليفة للولايات المتحدة، مساعدات انسانية وغير قاتلة لكييف، واستبعدت تزويدها بالأسلحة على غرار ما تقوم به العديد من الدول الغربية.

الا أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قال لوكالة رويترز الأربعاء إنه "اذا واجهنا وضعا لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عنه، مثل هجوم واسع النطاق على المدنيين... سيكون من الصعب علينا أن نصّر على الاكتفاء (بتوفير) دعم إنساني أو مادي".

مساعدة تسليحية

ورأى الكرملين أن أي مساعدة تسليحية ستعني انخراطاً غير مباشر في النزاع.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "اتخذت سيول للأسف موقفاً غير ودّي".

وأضاف "بدء عمليات التزويد بالسلاح سيعني بشكل غير مباشر مستوى معيناً من الانخراط في هذا النزاع".

كذلك، ردّ الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف على تصريحات يون، محذّرا من أن موسكو قد تقوم بتزويد بيونغ يانغ، العدو اللدود لسيول، بالأسلحة.

وسأل ميدفيديف "عما سيكون عليه موقف سكان هذا البلد (كوريا الجنوبية) عندما يرون أحدث الأسلحة الروسية بحوزة أقرب جيرانهم، شركاؤنا في جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية".