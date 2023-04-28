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رام الله (الاراضي الفلسطينية): قتل فتى فلسطيني الجمعة بإطلاق نار من جنود إسرائيليين قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان عن "استشهاد الطفل مصطفى عامر صباح (16 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة تقوع".

وفي اتصال وكالة فرانس برس، لم يعلّق الجيش الإسرائيلي على هذه المعلومات على الفور.

يأتي ذلك غداة مقتل فلسطيني آخر برصاص جنود إسرائيليين. وتحدث الجيش الإسرائيلي في هذا السياق، عن "محاولة دهس بسيارة" في شمال الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967.

تصاعد أعمال العنف

ويشهد النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين تصاعداً في أعمال العنف منذ مطلع العام الحالي.

ومنذ بداية كانون الثاني/يناير، أودى التصعيد بنحو مئة فلسطيني و19 إسرائيلياً وامرأة أوكرانية ومواطن إيطالي، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين من بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني، ومن الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.