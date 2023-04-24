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اريحا (الاراضي الفلسطينية): قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة الإثنين، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قامت بعملية "لمكافحة الارهاب".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إنها تبلغت "باستشهاد" الشاب سليمان عايش (20 عاماً) "برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر" قرب أريحا.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته اعتقلت "مطلوبًا" خلال عملية عسكرية دون تفاصيل اضافية.

وبحسب البيان "خلال العملية، تم رصد اثنين من المشتبه بهم يفران من المكان. ورد الجنود بإطلاق الرصاص الحي" مؤكداً وقوع إصابات.

وأكد محافظ أريحا جهاد أبو عسل لوكالة فرانس برس إن الجيش الاسرائيلي يحتفظ بجثمان أبو عياش.

وعادة تحتجز اسرائيل جثامين القتلى الفلسطينيين ولا تسلمهم لعائلاتهم.

حصيلة التصعيد

ومنذ بداية كانون الثاني/يناير، أودى التصعيد بما لا يقلّ عن 97 فلسطينياً و19 إسرائيلياً وامرأة أوكرانية ومواطن إيطالي، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين من بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني، ومن الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.