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موسكو: قُطعت الكهرباء عن خمس قرى روسية على الحدود مع أوكرانيا بعد قصف أوكراني، حسبما أعلن حاكم منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا بجنوب غرب روسيا السبت.

شهدت المنطقة هجمات خلال العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ أكثر من عام على أوكرانيا.

وقال حاكم بيلغورود فياتشسلاف غلاكوف على تلغرام إن "قرية نوفايا تافولجنكا تعرضت لقصف أوكراني اليوم".

أضاف أن "خطوط الطاقة تضررت" وأن سكان القرية وأربع قرى أخرى "من دون كهرباء".

وأوضح أنه "بحسب المعلومات الأولية، لم يسقط ضحايا".

وطال القصف منزلا غير مأهول، بحسب الحاكم، لافتا الى تضرر منازل أخرى.

وأكد أن السلطات تعمل على إصلاح الخطوط وإعادة الكهرباء إلى القرى.