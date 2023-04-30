الإستماع إلى النسخة الصوتية من المقال Your browser does not support the audio element.

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



مكسيكو: لقي 18 سائحا مكسيكيا على الأقل مصرعهم وأصيب 24 آخرون عندما تدهورت حافلتهم في واد في ولاية ناياريت الواقعة غرب المكسيك، وفق ما أفاد مسؤول محلي وكالة فرانس برس الأحد.

وقال بيدرو نونيز المسؤول في الحماية المدنية إن الحافلة التابعة لشركة خاصة كانت تنقل سياحا من غوادالاخارا في ولاية خاليسكو المجاورة إلى شواطىء منطقة غوايابيتوس في ناياريت عندما انحرفت عن الطريق وتدهورت في أحد الوديان.

وأضاف نونيز أن جميع الركاب هم من المكسيكيين.

ولم يعرف حتى الآن السبب وراء الحادث الذي وقع مساء السبت.