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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تمكنت من قتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو الحسين القرشي، في سوريا.

وقال أردوغان في مقابلة مع قناة تي أر تي التركية، "لقد تم تحييد المذكور ضمن عملية لجهاز الاستخبارات التركية داخل سوريا" السبت.

وأوضح أردوغان أن الاستخبارات التركية تتبعت خطوات القرشي، لفترة طويلة قبل القضاء عليه.

تنظيم الدولة: واشنطن تعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة

مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو الحسن الهاشمي القرشي في إحدى المعارك

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وأكد الرئيس التركي أن جهاز "إم أي تي" الاستخباري التركي هو الذي نسق العملية، ونفذها بالكامل يوم السبت.

وكان التنظيم أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقتل زعيمه السابق أبو الحسن الهاشمي القرشي خلال معركة. وأعلن أبو الحسين القرشي خليفة له.

وقال متحدث باسم التنظيم وقتها إن الهاشمي، وهو عراقي، قُتل في معركة مع "أعداء الله"، دون أن يوضح تاريخ وفاته أو ملابساتها.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد مني بهزيمة، بعد سيطرته في العراق وسوريا عام 2014 على مساحات شاسعة من الأراضي، في كل من سوريا والعراق.

وقُتل زعيم التنظيم الأسبق، أبو إبراهيم القرشي، في فبراير/ شباط عام 2022، في غارة أمريكية في محافظة إدلب شمالي سوريا.

كما قُتل سلفه، أبو بكر البغدادي، في إدلب أيضا في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019.

وقالت تركيا في سبتمبر / أيلول الماضي إن قوات الأمن ألقت القبض على "مسؤول تنفيذي بارز" في تنظيم الدولة الإسلامية يُعرف باسم أبو زيد، واسمه الحقيقي بشار خطاب غزال الصميدعي.

ويأتي ذلك قبل نحو 14 يوما من موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، والتي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستكون الأصعب في مسيرة أردوغان التي استمرت نحو 20 عاما في السلطة.

وتتقارب نتائج استطلاعات الرأي بين أردوغان ومنافسه الرئيسي، زعيم المعارضة العلماني، كمال كليجدار أوغلو.