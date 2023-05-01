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مرسيليا: أصيب أربعة أشخاص على الأقلّ بجروح في شجارات اندلعت عصر الإثنين بين مؤيّدين للرئيس التركي رجب طيب اردوغان وآخرين معارضين له قرب مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا، بحسب الشرطة.

وقالت الشرطة إنّها اضطرت للتدخل مرتين للفصل بين عدد من الناخبين الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم قبل أسبوعين من موعد الانتخابات المقرّرة في 14 أيار/مايو في تركيا.

واندلع شجار أول قرابة الساعة 14,30 قرب مركز الاقتراع الواقع في الأحياء الجنوبية لمرسيليا، وأصيب فيه أربعة أشخاص بجروح استدعت نقلهم إلى مستشفى محلي للعلاج.

واضطرّت الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع للفصل بين المجموعتين.

ووقعت اشتباكات أخرى رغم وجود الشرطة التي أكدت لوكالة فرانس برس أنّها أوقفت شخصين.

منافسو أردوغان

وأردوغان (69 عامًا) مرشّح لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقرّرة في 14 أيار/مايو.

ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته مع ثلاثة معارضين، أبرزهم كمال كيليتشدار أوغلو (74 عامًا) مرشح تحالف من ستة أحزاب معارضة تتراوح من اليمين القومي إلى اليسار الديموقراطي.

وتتوقع استطلاعات الرأي أن تكون نتائج الانتخابات متقاربة، فيما يؤكد كلا المعسكرين قدرته على الفوز من الجولة الأولى.

وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأكثرية المطلقة من الجولة الأولى، تنظّم جولة ثانية في 28 أيار/مايو.