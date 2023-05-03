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رانغون: أعلن المجلس العسكري في بورما الأربعاء أنه أصدر عفواً عن 2,153 سجينا احتجزوا بموجب قانون يجرّم التحريض على معارضة الجيش.

وقال المجلس العسكري في بيان إن الجيش أصدر عفوا عن "2,153 سجينا يقضون أحكاما بموجب قانون العقوبات 505 (ألف) بمناسبة عيد اكتمال القمر" المقدس لدى البوذيين.

والقانون الذي ينص على احكام بالسجن لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى جرى استخدامه على نطاق واسع في حملة القمع التي شنها المجلس العسكري ضد المعارضة منذ استيلائه على السلطة في شباط/فبراير 2021.

وأضاف البيان أن الجيش أمر بالعفو "بسبب التفكير المسالم لهؤلاء الأشخاص ولأسباب إنسانية".

وأشار البيان إلى أن من يعيدون ارتكاب المخالفات عليهم استكمال ما تبقى من عقوباتهم إضافة إلى عقوبات إضافية.

وذكرت منظمة رقابة محلية أن أكثر من 21 ألف شخص اعتقلوا منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية وأغرق البلاد بحالة من الفوضى.

وذكرت الأمم المتحدة أن 170 صحافيا على الأقل اعتقلوا في بورما منذ الانقلاب.

وعادة ما تمنح الدولة البورمية عفوا لآلاف السجناء بمناسبة الأعياد الوطنية أو البوذية.