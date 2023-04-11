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بانكوك: أفادت وسائل إعلام محلية وشاهد لوكالة فرانس برس أن العشرات قتلوا الثلاثاء في غارة جوية نُسبت إلى الجيش البورمي وسط البلاد التي تشهد نزاعاً عنيفاً.

ذكرت خدمة بي بي سي في ميانمار وإذاعة آسيا الحرة وقوع ضربات جوية على بلدة بازي غيي في منطقة كانتبالو شمال ماندالاي.

وعلى حد قولهم قُتل ما لا يقل عن خمسين شخصاً لكن الحصيلة قد ترتفع إلى 100 قتيل وفقاً لأحد المسعفين من جماعة متمردة مسلحة الذي أشار لفرانس برس الى وجود نساء وأطفال بين الضحايا.

كما يقدر عدد الجرحى بنحو عشرين بحسب المصدر نفسه.

تظهر مقاطع فيديو يزعم انها صورت في الموقع ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحتها، جثثاً ملقاة على أرض متفحمة حيث لم يبق سوى هيكل مبنى دمره الانفجار.

لدى وقوع الهجوم كان عشرات الاشخاص متجمعين لافتتاح مكتب لمجموعة من قوات الدفاع المحلي.

دانت حكومة الوحدة الوطنية، الهيئة المعارضة التي أسسها نواب سابقون من حزب أونغ سان سو تشي معظمهم في المنفى، "مثالًا جديدًا للاستخدام العشوائي للقوة المفرطة ضد مدنيين عزل".

ولم تتمكن فرانس برس من الاتصال بمتحدث باسم المجلس العسكري.