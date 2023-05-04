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موسكو: أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية الخميس أنّ هجوماً بطائرة مسيّرة تسبّب في نشوب حريق في مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في أجهزة الطوارئ أنّ الحريق الذي تمكّنت فرق الإطفاء من إخماده لاحقاً اندلع في خزّان للنفط بمصفاة إلسكي بمنطقة كراسنودار من جرّاء هجوم شنّته "طائرة مسيّرة مجهولة".

وقال حاكم المنطقة فينامين كوندراتييف في منشور على تطبيق تلغرام إنّ الحريق تمّ في مرحلة أولى احتواؤه ضمن مساحة 400 متر مربع ثم أُخمد بسرعة من قبل أجهزة الطوارئ.

ويأتي هذا الهجوم بعد هجمات أخرى مماثلة بطائرات مسيّرة مفخّخة استهدفت في الأيام الأخيرة مواقع في روسيا أو في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا إليها.

وأبرز هذه الهجمات وقع بطائرتين مسيّرتين استهدفتا الأربعاء، وفقاً لموسكو، مبنى الكرملين في موسكو وأسقطتهما الدفاعات الروسية.

واتّهمت روسيا السلطات الأوكرانية بالوقوف خلف هذه المحاولة الفاشلة "لاغتيال" الرئيس فلاديمير بوتين، لكنّ كييف نفت أيّ ضلع لها في هذا الهجوم.

وليل الثلاثاء-الأربعاء استهدف هجوم بطائرة مسيّرة مستودعاً للوقود في فولنا بمنطقة كراسنودار.