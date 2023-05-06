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موسكو: حمّلت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا السبت الغرب وأوكرانيا مسؤولية انفجار سيارة أسفر عن إصابة الكاتب الموالي للكرملين زخار بريليبين بجروح ومقتل شخص آخر، دون تقديم أي دليل.

وقالت زاخاروفا عبر تلغرام بعد وقت قصير من الانفجار "قامت واشنطن و(حلف شمال الأطلسي) الناتو بتغذية خلية إرهابية دولية أخرى هي نظام كييف" مضيفة أن الانفجار "تتحمل مسؤوليته بشكل مباشر الولايات المتحدة وبريطانيا. نحن نصلي من أجل زخار".

وفي السياق، أعلنت السلطات الروسية أنها فتحت تحقيقاً في "عمل إرهابي" وأوقفت مشتبهاً به بعد انفجار السيارة الذي أصيب فيه الكاتب القومي زخار بريليبين المعروف بتأييده الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأعلنت لجنة التحقيق في بيان فتح هذا التحقيق موضحة أن سائق الكاتب قُتل في الهجوم. من جهتها، أشارت وزارة الداخلية إلى توقيف رجل "قد يكون على صلة بالانفجار" في منطقة نيجني نوفغورود حيث وقع الحادث.