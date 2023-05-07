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واشنطن: قتل تسعة أشخاص وجرح سبعة آخرون عندما فتح مسلح النار بشكل عشوائي داخل مركز تجاري في تكساس السبت، وفق ما أفادت سلطات الولاية.

وقال جوناثان بويد رئيس جهاز الاطفاء في آلن، إحدى ضواحي دالاس التي شهدت إطلاق النار "عثرنا على سبعة أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحياة. ونقلنا تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى (...) توفي اثنان منهم منذ ذلك الحين".