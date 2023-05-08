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نيودلهي: قضى 22 شخصا على الأقل في غرق قارب سياحي من طابقين في ولاية كيرالا جنوب الهند في وقت متأخر الأحد، وفق ما أفادت السلطات وسائل إعلام محلية.

وقع الحادث في بلدة تانور الساحلية في منطقة مالابورام بولاية كيرالا، وعمليات الإنقاذ جارية.

وشارك عشرات الأشخاص خلال الليل في البحث عن ناجين من القارب الذي كان مغمورا جزئيا بالمياه، حيث استخدم البعض الحبال لتثبيته بينما كان البعض الآخر في الماء ينظرون من خلال نوافذه.

وصرح ضابط من مركز شرطة تانور لوكالة فرانس برس "انتشلنا 22 جثة بينهم 15 امرأة وسبعة ذكور. هناك حوالي ستة أشخاص في المستشفى. عمليات الانقاذ جارية".

وأضاف الضابط أن ثلاثين شخصا كانوا على متن القارب.

وذكرت صحيفة "أونمانورما" المحلية أن 11 شخصا من عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال لقوا حتفهم.

أطفال

وقال وزير الرياضة والثروة السمكية في الولاية في. عبد الرحمن الذي يساعد في تنسيق جهود الإنقاذ، إن معظم الضحايا أطفال. ويُعتقد أن أكثر من 30 شخصًا كانوا على متن المركب وقت وقوع الحادث.

وأوضح عبد الرحمن إن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة، بحسب وكالة "بي تي آي".

وقال ناجون لوسائل إعلام محلية إن العديد من الركاب لم يكونوا يرتدون سترات نجاة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر تويتر "تألمنا من الخسائر في الأرواح بسبب حادث القارب في مالابورام بولاية كيرالا. التعازي للعائلات الثكلى"، مضيفا أن أقرباء كل ضحية سيحق لهم الحصول على تعويض.

ولم يتضح على الفور سبب غرق القارب.