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بروكسل: سيُجري رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف محادثات في بروكسل الأحد، حسبما أعلن الاتحاد الأوروبي، وسط مساع للتوصل إلى اتفاق سلام يضع حدا للتوترات بين البلدين.

وسيستقبل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، باشينيان وعلييف، في إطار المساعي "لتعزيز الاستقرار في جنوب القوقاز وتطبيع العلاقات بين البلدين"، وفق بيان الإثنين.

ويأتي الاجتماع المرتقب في بروكسل بعد تأكيد الولايات المتحدة تحقيق "تقدّم ملموس" نحو اتفاق سلام يضع حدا للنزاع الدائر حول منطقة ناغورني قره باغ خلال محادثات أجراها وزيرا خارجية البلدين في واشنطن الأسبوع الماضي.

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن باشينيان وعلييف وافقا على أن يلتقيا معا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس على هامش قمة أوروبية ستستضيفها في مولدافيا في الأول من حزيران/يونيو.

إلى ذلك التزما بعقد اجتماعات في بروكسل "كلما دعت الحاجة لمعالجة التطورات الميدانية".

وتأتي جهود الوساطة الغربية في توقيت تواجه فيه روسيا صعوبات في الحفاظ على نفوذها في المنطقة وسط التداعيات الناجمة عن حربها على أوكرانيا.

ويصر الكرملين على أن "لا بديل" من وساطته بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الأسبوع الماضي "ليست هناك قواعد قانونية أخرى يمكن أن تسهم في تسوية (النزاع). ليس هناك بديل من هذه الوثائق الثلاثية" في إشارة إلى الاتفاق الموقع بين موسكو والطرفين المتنازعين في 2020.