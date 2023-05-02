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موسكو: أعلنت موسكو الثلاثاء انها لا ترى "بديلا" عن وساطتها في ملف ناغورني قره باغ الشائك، المنطقة ذات الغالبية الأرمنية والمتنازع عليها بين يريفان وباكو، في وقت تستضيف فيه واشنطن مفاوضات بين اذربيجان وأرمينيا منذ الإثنين.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "في هذه المرحلة، ليست هناك من قواعد قانونية أخرى يمكن أن تساهم في تسوية (النزاع). ليس هناك من بديل عن هذه الوثائق الثلاثية" في إشارة الى الاتفاق الموقع بين موسكو والطرفين المتنازعين في 2020.