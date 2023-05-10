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باريس: دانت فرنسا الأربعاء "بأكبر قدر من الحزم" الهجوم الذي وقع بالقرب من كنيس الغريبة، في جزيرة جربة التونسيّة (شرق) وأودى بحياة أربعة أشخاص بينهم فرنسي، واصفة إياه بالعمل "الشنيع".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر إن الهجوم "يذكر بشكل مؤلم الهجوم الانتحاري الذي أوقع 21 قتيلا في ذات الكنيس عام 2002". وهذا الكنيس هو الأقدم في أفريقيا.