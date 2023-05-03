قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع زيارة نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى السعودية، وقيامه بجولات في بعض الأماكن السياحية في المملكة.

وأثارت زيارة نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضجة عالمية بين عشاق المستديرة، بعد أن غادر دون موافقة ناديه، ما دفع النادي إلى إصدار عقوبة بحقه.

ورحب وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب بميسي في تغريدة على منصة تويتر فور وصوله الرياض، وقال: "أرحب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية".

ونشر الخطيب في تغريداته صوراً لميسي برفقة زوجته وأبنائه أثناء زيارتهم لعدد من المناطق، معرباً عن سعادته باستضافته مع عائلته للاستمتاع بالوجهات السياحية المتنوعة في السعودية.

أرحب بسفير السياحة السعودية ليونيل #ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية#أهلاً_ميسي — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 1, 2023

وأعلنت السعودية في مايو /أيار 2022 إطلاق لقب "سفير السياحة السعودية" على ميسي، وذلك خلال زيارته حينها مدينة جدة لقضاء إجازة قصيرة برفقة عدد من أصدقائه في ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتعد هذه خامس زيارة يقوم بها ميسي إلى السعودية، وكانت المرة الأولى خلال مشاركة منتخب بلاده في عام 2011 في مباراة ودية أمام المنتخب السعودي على ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

توقيف ميسي

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إيقاف مهاجمه ليونيل ميسي لمدة أسبوعين، بسبب سفره إلى السعودية دون الحصول على إذن رسمي من إدارة النادي.

وكشفت صحف فرنسية أن ميسي طلب موافقة من النادي الباريسي للسفر إلى السعودية للقيام بأعمال تجارية ترويجية بحكم أنه سفير السياحة السعودية، مؤكدة أن ناديه رفض الطلب.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني ميسي مع فريقه الحالي الـ"بي أس جي" الشهر المقبل بعد عامين قضاهما معه قادماً من برشلونة الإسباني.

وحقق ميسي مع باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي، وسجل 31 هدفاً في 71 مباراة بجميع المسابقات مع النادي الباريسي.

ميسي إلى أين؟

بعد أن تحدثت عدد من التقارير الصحفية في فرنسا أن نادي باريس سان جيرمان لن يجدد عقد ميسي لعام إضافي اختياري بحسب الاتفاق المبرم بينهما، تترقب الأنظار وجهة النجم العالمي المقبلة، وسط أنباء عن عروض تلقاها من عدد من الأندية في إسبانيا والسعودية.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية مؤخراً أنّ نادي الهلال السعودي قدم عرضاً ضخماً إلى ميسي لضمه إلى صفوفه بقيمة 400 مليون سنوياً.

كما تحدثت عدد من الصحف الإسبانية عن تحركات من نادي برشلونة الإسباني من أجل مفاوضات مع ميسي ليعود إلى ناديه الأم، دون أن تكون هناك تصريحات رسمية تؤكد هذه المعلومات أو تنفيها.

سفير السياحة السعودية

لقيت زيارة ليونيل ميسي إلى السعودية ترحيباً واسعاً من رياضيين ونشطاء سعوديين، ووصفوها بالتاريخية لخدمة السياحة في السعودية.

وقال اللاعب السعودي السابق ماجد عبد الله في تغريدته: "تحتضن الدرعية التاريخية واحداً من أساطير العالم الكروية، وتأثير هذه الزيارة بما فيها من تجارب عائلية سيكون إيجابياً مستقبلاً وستساعد في استقطاب المزيد من الزوار حول العالم لبلدنا".

تحتضن الدرعية التاريخية واحد من أساطير العالم الكروية، وتأثير هذه الزيارة بما فيها من تجارب عائلية سيكون إيجابي مستقبلًا وستساعد في استقطاب المزيد من الزوار حول العالم لبلدنا 🇸🇦#ميسي_بالسعودية pic.twitter.com/P34hxEJWxr — ماجد عبدالله (@M_Abdullah_9) May 2, 2023

واعتبر الإعلامي الرياضي أحمد عفيفي أن اختيار السعودية لميسي كان موفقاً لنقل تجربته السياحية العائلية في المملكة إلى العالم.

اختيار موفق من المملكة لميسي للتعبير عن تجربة السياحة العائلية بالطابع المميز الأصيل والموجود في كل شبر في المملكة ونقله للعالم كله#ميسي_بالسعوديه pic.twitter.com/ESFZI9CD4c — عفيفي - Afify (@Ahmed1Afify) May 2, 2023

وهنأت هبة القصاب في تغريدتها عائلة ميسي بزيارة السعودية، وأضافت: "المناطق التاريخية في المملكة العربية السعودية لا تعد ولا تحصى".

هنيئا لعائلة ميسي

لهذه الجولة السياحية في المملكة العربية السعودية 🇸🇦 ،

المناطق التاريخية في المملكة العربية السعودية لا تعد ولا تحصى قرأت عنها ، @AlarabiyaPod pic.twitter.com/HDrxRAw3u0 — HibaALqassab 🇮🇶🇪🇺 (@hiba_au) May 3, 2023

ويؤكد هشام عبد الله أن دعوة السعودية لميسي هو تفكير خارج الصندوق، مشيراً إلى أنها بداية لانضمام النجم الأرجنتيني إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعب في أحد الأندية السعودية.

فعلا السعودية عملت شىء غير عادى وغير متوقع وفكرت بره الصندوق الواحد كل مايروح خلال شهر ولا شهرين بيلاقى الدنيا عندهم بتتغير للأحسن فى حاجات كتير ناهيك عن جذب الاستثمارات والناس الزيارة عندهم فى شتى المجالات وكفاية كرستيانو وشكلها كده ميسى فى الطريق

تحياتى لهم ولشخصك الكريم — Hesham K. Abdullah (@HeshamKAbdulla1) May 3, 2023

ويقول عبيدة نفاع في تغريدته: "رح تكون أكبر ضربة معلم إذا نجح المسؤولون عن السياحة في السعودية بجمع ميسي ورونالدو على مأدبة غداء، كل الكرة الأرضية منتظرة هاللحظة".

رح تكون أكبر ضربة معلم إذا نجح المسؤولون عن السياحة في #السعودية بجمع #ميسي و #رونالدو على مأدبة غداء أثناء وجود الاثنين في المملكة… كل الكرة الأرضية منتظرة هاللحظة !! — Obaida Nafaa (@obaidanafaa) May 3, 2023

هل يبقى ميسي في السعودية؟

انتشرت تغريدات تتوقع بقاء ميسي في السعودية وتوقيعه لأحد أنديتها خاصة بعد الخلافات الأخيرة بينه وبين باريس سان جيرمان، فيما تقول أخرى إنه لن يلعب لها.

ويعتقد خالد المالكي أن ميسي لا يطمح للعب في السعودية إلا إذا كان عقده مغرياً مادياً.

ميسي موب طامع ولاطموحه اكيد يلعب في السعوديه لكن الفلوس والعقد ممكن تخليه يطمع ، ولو جاء ولعب في اسيا افضل فريق له هو متسيد آسيا الهلال بعدد البطولات القاريه ولا تبيه يروح النصر اللي حتى مشاركات بآسيا محروم منها .. — khaled al-malki (@kohm1989) May 3, 2023

ويقول سمير الناصر إن وجهة ميسي المقبلة غير معروفة، وكل ما يُنشر من معلومات هي مجرد تخمينات وتوقعات.

ميسي لا يستطيع برشلونه تعاقد معه والاسباب واضحه ولكن الشبيحه كيف تقنعهم جميع مايذكر من أخبار هي مجرد أجتهادات وتخمينات ولن يلعب في السعودية هذا الموسم . ميسي سيذهب لفريق هو منسق معه منذ فترة ولكن ماهو هذا النادي الله أعلم . هكذا هي وجهة نظري رغم رغبتي في عودته لبرشلونه — sameer Alnassr (@AlnassrSameer) May 3, 2023

وأعاد بدر في تغريدته نشر خبر لصحيفة ليكيب الفرنسية حول مستقبل ميسي، وأضاف: "المملكة العربية السعودية تجهز لليونيل ميسي أكبر عقد في تاريخ كرة القدم، تطورات كبيرة حدثت في الأسابيع الماضية، وأصبح العرض السعودي هو المفضل للأسطورة".

ليكيب :



• المملكة العربية السعودية تجهز لليونيل ميسي أكبر عقد في تاريخ كرة القدم



• مع زيادة تعقيد إنضمامه لبرشلونة، ما تقوم به السعودية من جهود لضم ميسي كبيرة للغاية



• تطورات كبيرة حدثت في الأسابيع الماضية، وأصبح العرض السعودي هو المفضل للأسطورة pic.twitter.com/zU4LpOyw2A — BADER (@iD1B_) May 3, 2023

ويتساءل أحمد بن عاطف عن أهمية انضمام ميسي للهلال، قائلاً إن "نادي النصر دفع عقداً كبيراً لرونالدو ولم يحقق أي شيء معهم".

طيب ليه الهلال يعني ليه ابا افهم بس عشان معاهم فلوس يعمي الفلوس مو كل شي خذلك على سبيل المثال نادي النصر دفعو مليارين في رونالدو وطلعو بموسم صفري، يعمي تبا تنبسط منجد وتعيش الروح الموجودة في الكرة السعودية تعال لنادي الاتحاد وربي تنبسط والجمهور الوحيد اللي يستحق ميسي هو الاتي — A7MAD -binatef (@A7madBinatef) May 3, 2023

هل يستحق العقوبة؟

اختلفت الآراء حول العقوبة التي أصدرها نادي باريس سان جيرمان بحق لاعبه ليونيل ميسي بالإيقاف لمدة أسبوعين.

ويتمنى أحد المغردين بطريقة فكاهية من ميسي العودة إلى باريس سان جيرمان وعدم الاهتمام بالتوقيف الداخلي، معتبراً أن الأهم في الوقت الحالي هو الاحتفال بالدوري الفرنسي.

أتمنى من الأسطورة #ميسي الرجوع الى #باريس_سان_جيرمان وعدم الأهتمام بالتوقيف الداخلي سواء كان أسبوعين او الى نهاية الموسم

سواء كان مليون او ١٠ ملايين الخصم

الأهم الفوز في بطولة #الدوري_الفرنسي

والخروج من الملعب وعدم الأحتفال معهم

والذهاب الى المطار مباشرة

تكفى أحرق قلوبهم😜 — ليكرشلوني 👑 (@lekarslony) May 3, 2023

وترى جودي في تغريدتها أن قرارات النادي الباريسي صحيحة وأن ميسي يستحق العقوبة.

بعيدا من انه اللي عمله باريس قرار صحيح و ميسي بستاهل العقوبة…بس هاي مش عقوبة بالنسبة اله تلاقيه مكيف اسبوعين ما بشوف اللي ما بطيقوه و اللي ما بطيقوه ما بشوفوه it sounds like a dream — Jude (@itsjudeeeee) May 3, 2023

وأرجع أبو عبود سبب هذه العقوبة إلى أن "مالك النادي الفرنسي هو شخص قطري"، وقال: "قطر تعاقب ميسي بسبب ذهابه للسعودية والترويج لها، وتم إيقافه أسبوعين مع غرامة مالية بأمر من حكومة قطر".

قطر تعاقب ميسي بسبب ذهابه للسعودية والترويج لها وتم ايقاف ميسي اسبوعين وغرامة مالية بأمر من حكومة قطر!!



لو مالك النادي غير قطري لما تمت معاقبة ميسي بس الحقد والغل مازال يحوم في نفوسهم..



وين طرار ركن والجنرال هل بينتقدون قطر؟! 😅



"كذاب مثل ابوك" https://t.co/VTytiEIhHL — 🇧🇭 بوعبود (@im_40s) May 3, 2023

وقال حذيفة ناصر إن إدارة النادي تريد تسجيل موقف قوي من خلال هذا القرار، لتقول إنها رفضت تجديد عقده، مشيراً إلى أن ميسي هو من رفض التجديد سابقاً.