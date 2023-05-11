قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: أعلنت بريطانيا عن تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز بعيدة المدى لأوكرانيا، للتصدي للقوات الروسية.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان أمام مجلس العموم، الخميس، إن صواريخ "ستورم شادو - Storm Shadow" – وفي اللغة العربية (ظل العاصفة)، ستمنح أوكرانيا أفضلية في هجومها.

وكانت روسيا هددت على لسان الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن تزويد بريطانيا كييف بصواريخ بعيدة المدى يتطلب رداً مناسباً من الجيش الروسي.

وقال بيسكوف للصحافيين اليوم الخميس إنه سيتخذ قرارات مناسبة على خلفية هذا الأمر. وأكد أن على الكرملين أن ينظر بشكل "سلبي للغاية" لمسألة تسليم لندن صواريخ بعيدة المدى لكييف.

الصواريخ سلفا هناك

وقالت قناة (سكا نيوز) إن الصواريخ البريطانية وصلت سلفا الى ايدي الجيش الأوكراني في وقت سابق، ووفقاً للمصادر، يسمح مدى هذه الصواريخ بشن ضربات في عمق أراضي المناطق الروسية الجديدة.

وكانت قناة (سي إن إن) نقلت عن مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى قوله إن صاروخ "ستورم شادو" "يغير قواعد اللعبة فيما يتعلق بمسافة التحليق".

وفي 8 فبراير/شباط، أكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك ،خلال زيارته كييف أن بلاده تستعد لإرسال المزيد من الأسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، دون الكشف عن أنواع الأسلحة.

ولطالما طالبت أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة ، لكن الولايات المتحدة ودول أخرى لم تكن مستعدة لتزويدها في حالة ما إذا أدت الضربات داخل روسيا إلى تصعيد.

يشار إلى أن صاروخ ستورم شادو -Storm Shadow هو صاروخ كروز طويل المدى يطلق من الجو طورته شركة برياش ايروسبيس للصناعات العسكرية British Aerospace وشركة فرنسية ، ويحمل رأسًا حربيًا تقليديًا يبلغ وزنه 450 كيلوغرامًا إلى مدى يصل إلى 200 ميل (300 كيلومتر).

