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كييف (أوكرانيا): قالت أوكرانيا السبت إنها أسقطت للمرة الأولى صاروخا روسيّا تفوق سرعته سرعة الصوت وسط موجة من الهجمات الروسية ليل الأربعاء الخميس.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صاروخ كينجال الذي قدّمه إلى العلن في العام 2018، بأنه "سلاح مثالي" يصعب جداً على الدفاعات الصاروخية اعتراضه.

وقال الجنرال ميكولا أوليشتشوك عبر تلغرام "أهنّئ الشعب الأوكراني على هذا الحدث التاريخي. نعم لقد أسقطنا صاروخ كيجال +الذي لا مثيل له+".

وأفاد سلاح الجو الأوكراني أن الصاروخ أسقط بواسطة منظومة باتريوت في سماء كييف قرابة الساعة 02,30 صباح الخميس (23,30 ت غ الأربعاء).

وناشدت أوكرانيا حلفاءها الغربيين مساعدتها في تعزيز نظام دفاعها الجوي بعدما قصفت روسيا البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا من الجو خلال الشتاء.

ومنتصف نيسان/أبريل، تلقت أوكرانيا أول شحنة باتريوت التي تعدّ واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي الأميركية تقدما.