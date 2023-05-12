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غواتيمالا: دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في ختام زيارة لغواتيمالا استمرت يومين دول أميركا اللاتينية كافة إلى دعم بلاده وإدانة "العدوان" الروسي.

وانتقد كوليبا في مؤتمر صحافي موقف "الحياد" الذي اتخذه عدد من دول أميركا اللاتينية، معتبرا أن ذلك يعزز "استمرار عدوان" روسيا.

وقال "نعتقد أن دول أميركا اللاتينية يجب أن تتبنى موقف غواتيمالا و (...) تدين العدوان".

غواتيمالا واحدة من دول قليلة في أميركا اللاتينية دعمت أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير 2022. وبعد خمسة أشهر، توجه رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي إلى كييف في زيارة تضامن.

وانتقد وزير الخارجية الأوكراني دولا في أميركا اللاتينية "تعتقد أن من الأفضل البقاء على الحياد" وأُخرى "تقول إن هذه الحرب هي مشكلة أوروبا".

وحل كوليبا ضيفًا على القمة التاسعة لرؤساء دول وحكومات منطقة الكاريبي في مدينة أنتيغوا غواتيمالا (جنوب غرب البلاد).

وتوقع كوليبا أن "تخسر روسيا هذه الحرب وأن تدفع ثمن جرائم هذه الحرب".

من جهته أكد جياماتي أن "غواتيمالا ستواصل دعم أوكرانيا سياسياً ودبلوماسياً"، متمنياً "نهاية سريعة للحرب وبدء إعادة إعمار أوكرانيا".