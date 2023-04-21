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رامشتاين (ألمانيا): يجتمع حلفاء أوكرانيا بضغط من الرئيس فولوديمير زيلينسكي الجمعة في ألمانيا لتنسيق مساعدتهم العسكرية لكييف التي تقول إنها تستعد لهجوم كبير مضاد.

ينظم الاجتماع في قاعدة رامشتاين الأميركية في جنوب ألمانيا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ويعقد بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الذي عاد لتوه من زيارة لكييف.

وأجرى ستولتنبرغ الخميس محادثات هناك مع زيلينسكي الذي يدعو الغربيين باستمرار إلى تقديم مزيد من المدرعات والمدفعية والذخيرة والطائرات المقاتلة وأنظمة القصف البعيدة المدى لضرب المستودعات الروسية أبعد من خط الجبهة.

وحض زيلينسكي الخميس ستولتنبرغ على مساعدته "للتغلب على إحجام شركائنا بشأن تسليم أسلحة معينة".

وتثير مسألة تسليم مقاتلات لأوكرانيا انقساما بين مؤيدي كييف، وتبدي ألمانيا ترددا على وجه الخصوص.

بدأت سلوفاكيا وبولندا تسليم طائرات ميغ -29 المقاتلة السوفياتية إلى أوكرانيا.

لكن إرسال طائرات ذات تصميم غربي حديث لم تنته مناقشته بعد.

وسيكون هذا أحد الموضوعات المدرجة في جدول أعمال المناقشات في رامشتاين والتي تجمع ممثلين عن حوالى خمسين دولة.