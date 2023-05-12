قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: من المقرر إطلاق سراح رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بكفالة لمدة أسبوعين بعد قرار من المحكمة العليا في إسلام أباد.

وقضت المحكمة العليا في البلاد يوم الخميس بأن الاعتقال غير قانوني وأمرت بالإفراج عنه، على الرغم من أن السيد خان أمضى الليلة كضيف شرطة لحمايته.

ثم طلبت من المحكمة العليا في إسلام أباد - وهي محكمة أدنى - إعادة النظر في قرارها الأولي بتأييد الاعتقال. وقالت المحكمة العليا إنها ستحترم حكم يوم الجمعة.

وقال خان لصحيفة الإندبندنت: "لم يكن لديهم أي مبرر لاعتقالي. لقد تم اختطافي. يبدو أن هناك شريعة غاب".

وانتقد رئيس الوزراء شهباز شريف حكم المحكمة العليا يوم الجمعة، قائلا إن هناك "قضية فساد حقيقية" ضد السيد خان، "لكن القضاء أصبح جدارا حجريًا يحميه".

تهم فساد أُخرى

وظل السيد خان في المحكمة بعد القرار حيث طلب محاموه من القضاة حماية مماثلة في عدد من تهم الفساد الأخرى ، في محاولة لإغلاق سبيل قانوني للحكومة لاعتقاله مرة أخرى.

وتم القبض على زعيم المعارضة الشهير البالغ من العمر 70 عامًا في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل مكتب المحاسبة الوطني فيما يتعلق بتهم الفساد.

ودافعت وزيرة الإعلام الباكستانية ، ماريوم أورنجزيب ، عن اعتقال لاعب الكريكيت المحترف السابق. وقالت لشبكة سكاي نيوز: "الشخص الذي تحدى المحكمة ، ولا يلتزم بالقانون ، ويتجنب المحاكم ويعتقد أنه لا يمكن المساس به ولا يمكن استجوابه ، يجب أن يعامل بالطريقة التي يعامل بها كل مواطن".

ورفضت المزاعم القائلة بأن هناك دوافع سياسية وراء الاعتقال، حيث يتصفح خان موجة من الشعبية بعد محاولة اغتيال. وقالت "إذا أردنا القبض عليه أو إسكاته بسبب شعبيته، لما ننتظر 14 شهرا"

وإلى ذلك، أمرت المحكمة بعدم جواز القبض عليه بسبب أي تهم تم رفعها بعد يوم الثلاثاء الماضي حتى 17 مايو. على الرغم من الأحكام، لا تزال تهم الفساد الموجهة إلى خان قائمة.

وكان عمران خان الذي قُبض عليه يوم الثلاثاء لدى وصوله إلى محكمة في إسلام أباد - بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه عندما وجه إليه قاض رسميًا اتهامات بالفساد لأول مرة في عشرات القضايا التي يواجهها.

هدايا الدولة

ويقول المسؤولون إن خان باع بشكل غير قانوني هدايا الدولة خلال فترة رئاسته للوزراء ، في قضية رفعتها لجنة الانتخابات الباكستانية.

وستؤدي الإدانة إلى حرمان نجم الكريكيت الدولي السابق - ورئيس وزراء باكستان من 2018 إلى 2022 - من الترشح لمنصب، وربما مدى الحياة. ومن المقرر إجراء الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.

وكان السيد خان قد وصل إلى جلسة الاستماع تحت حراسة مدججة بالسلاح، واستقبل أنصاره بقبضة واحدة مرفوعة.

وفي حديثه خلال جلسة الجمعة، قال رئيس المحكمة العليا عمر عطا بنديال إن الاعتقال غير قانوني لأنه حدث في مبنى المحكمة. وأمر بأن "العملية برمتها" لاعتقال السيد خان "بحاجة إلى التراجع".

توتر

وأدت هذه الملحمة الدرامية إلى تصعيد التوتر بشكل كبير بين السيد خان والجيش الباكستاني القوي.

يعتقد العديد من المحللين أن فوز خان في الانتخابات عام 2018 حدث بمساعدة الجيش، وهو ما نفاه الطرفان. لكنه اختلف فيما بعد مع الجيش. بعد سلسلة من الانشقاقات، ووسط أزمات اقتصادية متصاعدة، فقد أغلبيته في البرلمان.

ومنذ إقالته بعد أقل من أربع سنوات من ولايته، أصبح من أكثر منتقدي الجيش صراحة، ويقول محللون إن شعبية الجيش تراجعت.

ويقول حزبه "تحريك إنصاف الباكستاني" (PTI) إن التهم الموجهة إليه - والتي تتعلق بالهدايا التي قدمها إليه زعماء أجانب أثناء توليه منصب رئيس الوزراء - لها دوافع سياسية.

