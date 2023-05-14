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موسكو: أكدت وزارة الدفاع الروسية الأحد أنها "أصابت" مواقع في تيرنوبيل (غرب) وبيتروبافليفكا (وسط شرق) في أوكرانيا تضم بشكل خاص أسلحة غربية تم تسليمها إلى كييف لصد هجوم موسكو.

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن الجيش الروسي "نفذ ضربة بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة على (مواقع) القوات المسلحة الأوكرانية وعلى مستودعات ذخيرة وأسلحة ومعدات عسكرية استلمتها من دول غربية (...) تمت إصابة جميع الاهداف".