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إيلاف من لندن: رد وزير بريطاني محافظ على موجة الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء رئيشي سوناك، إن حزب المحافظين لديه "فرصة عظيمة" مع مزاج "التصميم الصلب" في تحقيق الكثير.

وخلال مقابلات صباحية منفصلة مع قناتي "بي بي سي وسكاي نيوز"، اليوم الأحد، رفض وزير الطاقة البريطاني غرانت شابس، وأحد أركان حزب المحافظين الحاكم/ الإيحاء بأن حزبه في حالة تراجع ، وأصر على أن حزب المحافظين "يعج بالأفكار".

وعلى هامش اجتماعات حركة شعبية محافظة، مؤيدة لرئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، وتقارير عن استياء حزب المحافظين من قيادة ريشي سوناك ونتائج الانتخابات الأخيرة، دافع وزير الطاقة عن أداء الحكومة مؤكدا التمسسك بتنفيذ التعهدات الخمسة التي قطعها ريشي سوناك العام الماضي ، قائلاً إنهم "ملتزمون تمامًا" بها ، لكنها كانت "صعبة".

علينا الانتظار

وقال الوزير شابس إنه يجب علينا الانتظار حتى نهاية البرلمان لنحكم على ما إذا كان سنك قد نجح. وأقر بأن نتائج الانتخابات المحلية في إنكلترا، كانت "المخيبة للآمال".

وخسر حزب المحافظين 48 مجلسًا وأكثر من 1000 عضو في المجالس المحلية، حيث ذهب الملايين في جميع أنحاء إنكلترا إلى صناديق الاقتراع الأسبوع الماضي، وللمرة الأولى منذ 20 عامًا لم يعد لديهم أغلبية في السلطات المحلية.

وعندما سئل وزير الطاقة البريطاني، عن مزاعم وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل بأن رئيس الوزراء ريشي سوناك يقود "تراجعا منظما" لحزب المحافظن، قال شابس إن هذا غير صحيح وحزبه في الواقع "يعج بالأفكار". وقال: "ما زلنا الطرف الذي يأتي بأفكار جديدة ، ويملك رؤية شاملة لأوضاع البلاد".

وعندما سئل عن المنظمة الديمقراطية المحافظة، وهي مجموعة شعبية جديدة مؤيدة لبوريس جونسون، عقدت اجتماعات في عطلة نهاية الأسبوع ، قال شابس إنه سيكون من الخطأ استبعاد تأثير رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، على الحزب ، وقلل من شأن الثورة على قيادة حزب المحافظين الحالية الممثلة بريشي سوناك، قائلاً إن ذلك جيد. أقسام الحزب حريصة على الخروج بأفكارها الخاصة.

وقال الوزير شابس: على الرغم من هزيمة الانتخابات المحلية والاقتتال الداخلي في الحزب، لكن حزب المحافظين لديه "فرصة عظيمة" مع مزاج "التصميم الصلب".

وقال إنه يخالف "بشكل كامل وجوهري" القول بأن المحافظين لا يمكنهم العودة والفوز.

وكانت وزيرة الداخلية المحافظة السابقة بريتي باتيل انتقادات لرئيس الوزراء ريشي سوناك في مؤتمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وألقت باللوم على "مركز الحزب" في هزائم الانتخابات المحلية الأخيرة.

وقال وزير الطاقة إن التخلص من رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون كان خطأ ، لكن خلع رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك سيكون "خطأ أكبر".

