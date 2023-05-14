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إيلاف من لندن: ألغت بريطانيا، تطبيق كورونا من على شبكة إنترنت، للمرة الأخيرة، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية رسميا عن أنه لم يعد حالة صحية طارئة رغم وجود الفيروس.

وكان تطبيق كورونا، فرض على حياة سكان المملكة المتحدة، حيث مان من مهماته الإبلاغ عن المقاطعات التي يمكن السفر إليها بأمان، والأشخاص الذين يمكنهم قضاء الأوقات معهم ومدى قرب الجمهور من أحبائهم.

وتقول المصادر الصحية البريطانية إن التطبيق أنقذ آلاف الأرواح وأوقف ملايين الإصابات ولكن الآن تدخل مكافحة الفيروس مرحلة جديدة ولم تعد هناك حاجة إليها.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنها لحظة تاريخية، فـ(كورونا) لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية ، لكن الفيروس لم يختف.

ويمكن اعتبار كلام المنظمة إعلانًا رسميًا عن نهاية الجائحة التي قتلت خلال ثلاث سنوات ما يقرب من سبعة ملايين شخص على مستوى العالم وتسببت في إصابة المليارات بالمرض.

وتلقى أكثر من 5.5 مليار شخص حتى الآن لقاح كورنا COVID ، أي ما يعادل أكثر من 70٪ من سكان العالم.



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