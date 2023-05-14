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باريس: يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى باريس عصر الأحد بعدما زار روما السبت وبرلين الأحد، وفق ما افادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس.

وهي الزيارة الثانية التي يقوم بها زيلينسكي لباريس منذ بدء الهجوم الروسي على بلاده في شباط/فبراير 2022. وسبق أن استقبله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الثامن من شباط/فبراير الفائت في الإليزيه، في حضور المستشار الألماني أولاف شولتس.

وسئل الإليزيه عن هذه الزيارة فلم يؤكدها ولم ينفها.

وخلال زيارته لألمانيا الأحد، اشاد زيلينسكي بالدعم العسكري الذي تقدمه الى بلاده، معتبرا انها "صديقة فعلية" و"حليف موثوق به"، وخصوصا بعد إعلانها تقديم شحنة أسلحة جديدة دعما للهجوم المضاد الذي تعده كييف ضد روسيا.

واستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس زيلينسكي استقبالا رسميا صباح الأحد، وسط تدابير أمنية مشددة.

بعد استياء أوكراني لأشهر من الحكومة الألمانية لمماطلتها في تسليم الأسلحة التي طلبتها كييف، يسجل الآن تقارب بين البلدين.

وقبل زيارته لبرلين، التقى الرئيس الأوكراني السبت في روما البابا فرنسيس والمسؤولين الإيطاليين.