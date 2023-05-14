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انقرة: تصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء الاحد نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فرز 25 في المئة من بطاقات الاقتراع، وفق وسائل إعلام رسمية.

وحتى الآن، حاز إردوغان الذي يتولى الحكم منذ عشرين عاماً، 54,3 في المئة من الأصوات مقابل 39,8 في المئة لمنافسه كمال كيليتشدار أوغلو، بحسب نتائج أولية نقلتها وكالة انباء الأناضول.

ويبدو أن غالبية بطاقات الاقتراع التي فُرزت حتى الآن هي في مناطق مؤيدة بشدة لأردوغان في شمال تركيا وشرقها.

وقال فايق أوزتورك، وهو ناطق باسم حزب الشعب الجمهوري بزعامة كمال كيليتشدار أوغلو إن الإحصاء الداخلي للمعارضة أظهر نتيجة "إيجابية".

وأضاف "سنبدأ بإعطاء الأرقام عندما يصل عدد صناديق الاقتراع المفتوحة إلى مستوى ملموس".

بدوره، طلب رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو الذي قد يعيّن نائبا للرئيس إذا فاز كيليتشدار أوغلو، من المواطنين عدم تصديق الأرقام التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، وقال "نحن لا نصدق (وكالة) الأناضول بتاتا".

وبدوره، اعلن مرشح المعارضة التركية للانتخابات الرئاسية كمال كيليتشدار اوغلو أنه يتصدر النتائج متقدماً على الرئيس رجب طيب إردوغان.

وكتب على تويتر "نحن في الصدارة"، رافضا الأرقام التي نشرتها وكالة انباء الاناضول الرسمية مشيرة الى حصول إردوغان على 52,5 في المئة من الاصوات بعد فرز أكثر من 40 في المئة من بطاقات الاقتراع.