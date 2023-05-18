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إيلاف من لندن: اعتبر رئيس اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني فوز اردوغان بانتخابات الرئاسة التركية ضروري ومهم مؤكدا ثقته وتفاؤله بذلك.

وفي اتصال هاتفي اجراه بارزاني مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فقد هنأه على فوز حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في الانتخابات البرلمانية التركية التي جرت السبت الماضي متمنياً له الفوز في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية كما قالت رئاسة الاقليم في بيان صحافي مساء الاربعاء تابعته "ايلاف".

وأكد بارزاني لاردوغان "أن إقليم كردستان ينظر باهتمام إلى الانتخابات التركية" وعبر عن ارتياحه "لنجاح العملية الانتخابية وتنظيمها الجيد ومرورها بسلاسة ولنسبة المشاركة العالية فيها".

وشدد رئيس الاقليم على ثقته وتفاؤله بفوز الرئيس أردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية ووصف فوزه "بالمهم والضروري لشعب تركيا وللمرحلة الحالية والمقبلة".

من جهته عبر أردوغان عن امتنانە وحزبە (العدالة والتنمیة) لاتصال رئيس إقليم كردستان وتهنئته إياه.. مؤكداً رغبة بلاده في توطيد علاقاتها مع العراق وإقليم كردستان.

وكان عدد من قادة العالم قد هنأوا أردوغان على فوزه في الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية يتقدمهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد ال نهيان ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم وتمنوا له في اتصالات هاتفية التوفيق في الجولة الثانية من الانتخابات التي ستجري في 28 من الشهر الحالي متطلعين لان تكون الانتخابات في صالح الشعب التركي.

ربط الاقليم مع تركيا بمنفذ حدودي جديد

يشار الى انه في العاشر من الشهر الحالي افتتحت تركيا معبرا بريا جديدا مع اقليم كردستان مخصص في مرحلته الأولى للمسافرين ثم لأغراض التبادل التجاري ليكون ثاني معبر بين الجانبين بعد معبر إبراهيم الخليل المخصص للتجارة ونقل المسافرين .

ويقع المنفذ البري الجديد شمالي محافظة أربيل ضمن منطقة سوران الحدودية مع تركيا وهو يحمل اسم (زيت) من الجانب العراقي بينما اسمه من الجانب التركي "منفذ كرانة الحدودي".

وشهدت العلاقات التركية مع اقليم كردستان خلال السنوات الاخيرة تطورا كبيرا بعد الاعتراف التركي الضمني بحكومة الاقليم وفتح قنصلية تركية في أربيل وغياب التحذيرات السابقة من إقامة الفيدرالية ما عزز من انفتاح أكراد العراق على تركيا والثقة بها وفتح الإقليم أمام المصالح التركية .

1421 شركة تركية عاملة في الاقليم

ولتركيا مجموعة ضخمة من المشاريع في كردستان العراق إذ أن حوالي 90% من المواد الغذائية في إقليم كردستان تأتي من تركيا كما أن عدد الشركات التركية العاملة في الإقليم قد بلغ 1421 شركة لدرجة أنها تكاد تنفرد في مجال المقاولات والعمران وإقامة مشاريع البنية التحتية وسط طموح الطرفين بإقامة سكة حديد تربط بين إسطنبول وأربيل.

كما دخل النفط والغاز على خط العلاقة بين الجانبين بعد اتفاقهما على إقامة خط لتصدير النفط وأخر للغاز من كردستان العراق إلى تركيا.