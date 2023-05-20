الإستماع إلى النسخة الصوتية من المقال Your browser does not support the audio element.

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



كييف (أوكرانيا): قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن "السلام سيكون أقرب" نتيجة اجتماعات قمة مجموعة السبع، عقب تأكيد مصدر دبلوماسي وصوله إلى مدينة هيروشيما اليابانية.

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي "اليابان. مجموعة السبع. اجتماعات مهمة مع شركاء وأصدقاء أوكرانيا. أمن وتعاون مكثف كي ننتصر. اليوم سيكون السلام أقرب".