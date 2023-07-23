إيلاف من لندن: أكدت الرئاسات العراقية الاحد دعمها للحوار بين اليمنيين ولجهود احلال السلام، حيث عرض العراق وساطته لانهاء النزاع في اليمن.

وخلال اجتماع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد اليوم مع وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك والوفد المرافق له فقد تم بحث مجمل ملفات العلاقة بين العراق واليمن وسبل تعزيز التعاون المشترك، بما يعزز التنمية الشاملة وأمن المنطقة وازدهارها.

وأكد السوداني "أهمية العلاقة التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين العراقي واليمني".. مجدِّداً موقف العراق الثابت في "دعم جهود الحوار الوطني في اليمن وكل ما من شأنه إحلال السلام ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان تابعته "ايلاف".

وحمَل الوزير رسالة للسوداني من رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك تضمنت ثناءه على "الدور الريادي للعراق إزاء القضايا الإقليمية والدولية والعمل على تقريب وجهات النظر وتدعيم الاستقرار فيها" بحسب البيان.



رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي خلال اجتماعه في بغداد الاحد 23 يوليو 2023 مع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك (مكتبه)

رئيس البرلمان لتعاون مشترك يحقق أمن المنطقة

ومن جانبه عبّر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم عن آمال بلاده في عودة الاستقرار والأمن الى اليمن.

وبحث الحلبوسي مع وزيرَ الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، والوفد المرافق له العلاقات بين بلديهما وتطورات الأوضاع في المنطقة واليمن، والتعاون المشترك من أجل أمن المنطقة.

واكد الحلبوسي أن "العراق يأمل عودة الاستقرار والأمن في اليمن ويدعم جميع الجهود بهذا الصدد".

من جهته أشار الوزير اليمني إلى أن "زيارته لبغداد تأتي من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها"، مشيدا بالدور الإيجابي للعراق إزاء القضايا الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

حوار سياسي ينهي الصراع في اليمن

ولدى اجتماع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مع الوزير اليمني بن مبارك فقد أكد دعم بلاده للجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وشدد على ضرورة اعتماد الحوار السياسي للوصول إلى حلّ يضمن تعزيز السلام للشعب اليمني الذي عانى كثيرا خلال السنوات الماضية_كما نقل عنه بيان رئاسي تابعته "ايلاف".

من جانبه ثمّن الوزير اليمني دعم العراق لأمن واستقرار اليمن.. مؤكدا العمل مع وزارة الخارجية في العراق لتفعيل اللجان الوزارية المشتركة.

وأشار إلى أن الوضع هادئ في اليمن، والعمل جارٍ من أجل تحقيق الاستقرار وهناك مبادرات لإحياء جهود السلام حيث تجري حاليا مفاوضات للوصول إلى حلول تخدم اليمن واليمنيين.

العراق عَرَضَ وساطته

وعلى ذات الصعيد فقد اكد العراق في وقت سابق الاحد دعمه لجهود السعودية في انهاء الصراع في اليمن مشددا على استعداده للوساطة في تحقيق السلام هناك فيما وقعت بغداد وصنعاء اتفاقا للتشاور السياسي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك في بغداد اليوم مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك تابعته "ايلاف" فقد اكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسن استعداد بلاده للعمل من اجل احلال السلام في اليمن الذي قال انه يعاني اوضاعا انسانية معقدة بسبب استمرار الصراع في البلاد مشددا على ضرورة ضمان ايصال المساعدات الى اليمنيين.

وعبر عن الاسف لوضع الاقتصاد في اليمن في خدمة الصراع مشددا على ضرورة تجاوز الاطراف المتحاربة مرحلة الاقتتال الى مرحلة الحوار الذي يكفل استئناف عمليات تصدير النفط والغاز ووضع ايراداتهما في خدمة المجتمع.

وشدد الوزير العراقي على دعم بلاده لاتفاقية الرياض عام 2019 وجهود السعودية لجمع اطراف الصراع اليمني على مائدة حوار تفاوضية واستعداد بلاده لوساطة تكون فيها جزءا من الحل هناك. ودعا اليمن الى التعاون مع بعثة عراقية تضم مسؤولين في وزارتي الخارجية والداخلية ستسافر الى اليمن للاطلاع على أوضاع العراقيين المقيمين فيه وتجديد وحل اشكالات وثائقهم وتجديد جوازات سفرهم معربا عن الامل في فتح سفارة العراق في صنعاء.

اتفاق تشاور سياسي عراقي يمني

ومن جهته اشار الوزير اليمني الى انه وقع اليوم مع نظيره العراقي اتفاقية للتشاور السياسي.

ووصف الوزير زيارته الى العراق التي بدأها أمس بأنها مقدمة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين منوها الى ان العراق لعب دورا إيجابياً في التوصل لاتفاق الهدنة في بلاده.

واشار الى ان اليمن تعاني من حرب اقتصادية بسبب تدمير موانئ تصدير النفط وهناك صعوبة في إيصال المساعدات الاغاثية الى البلاد.

وقال انه اتفق مع نظيره العراقي على تفعيل اعمال اللجنة العراقية اليمينة المشتركة التي عقدت آخر اجتماعاتها في صنعاء عام 2012 وتطوير آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

واعرب عن أمل اليمن في أن ينعكس الاتفاق السعودي الايراني الاخير ايجابا على الاوضاع في اليمن.

وأوضح أن "الحروب تبقى آثارها على الشعوب حتى لو توقفت والعراق يعلم بذلك".. مشيرا إلى أن "أي وفد عراقي سيزور اليمن سيحظى باهتمام خاص".

وكان الوزير اليمني قد وصل الى العراق أمس السبت في زيارة رسمية تستغرق اربعة ايام لبحث امكانات توسيع العلاقات بين البلدين في مختلف مجالاتها ودور العراق في تحقيق السلام في بلده.