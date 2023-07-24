سيول: أعلنت قيادة الامم المتحدة الاثنين ان "محادثات" بدأت بين المنظمة الدولية وبيونغ يانغ بشأن الجندي الأميركي ترافيس كينغ الذي يعتقد انه معتقل في كوريا الشمالية بعد دخوله اليها بشكل غير شرعي.

اتفاق الهدنة

وقال نائب رئيس القيادة الجنرال أندرو هاريسون في تصريح صحافي "بدأت محادثات مع الجيش الشعبي الكوري عبر آلية اتفاق الهدنة".

وكان يشير الى الاتفاق الذي أنهى الأعمال العدوانية في 1953 بعد الحرب الكورية.

وقال الجنرال "همنا الأساسي هو وضع الجندي كينغ" مؤكدا ان الحادث لا يزال موضع "تحقيق".

وأوضح الجنرال هاريسون ان اتفاق الهدنة ينص على آلية تتيح لقيادة الأمم المتحدة التواصل مع الجيش الكوري الشمالي.

لكنه رفض إعطاء المزيد من التفاصيل مشيرا الى "الطبيعة الحساسة للغاية لهذه المفاوضات".

وأقر بانه "وضع صعب ومعقد".

تضم قيادة الأمم المتحدة عدة دول وتقودها الولايات المتحدة التي تشرف على هدنة الحرب الكورية.

يتمركز نحو 27 ألف جندي أميركي في كوريا الجنوبية، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة والتي تعتمد على واشنطن في أمنها.

منذ حرب 1950-1953 التي انتهت بهدنة في غياب معاهدة سلام، لا تزال الكوريتان رسميا في حالة حرب والحدود محصنة وملغمة باستثناء في بانمونجوم حيث تقتصر الحدود على جدار خرساني صغير.

لكن بحسب بنود الهدنة، لا يحق لموظفي كوريا الجنوبية والأمم المتحدة عبور الحدود لاستعادة كينغ.