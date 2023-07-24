كنداري (اندونيسيا): لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم الاثنين بعد غرق قارب قبالة سواحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية، على ما أعلن مسؤولون في عمليات البحث والإنقاذ.

قال المكتب المحلي لوكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية في بيان إن القارب غرق وعلى متنه 48 شخصًا بعيد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (17,00 بتوقيت غرينتش الأحد).

تم انقاذ ستة اشخاص ونقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج بينما يجري التحقيق في أسباب الغرق.

وقال محمد عرفة، رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية في مدينة كنداري بجنوب شرق سولاويسي، إنه تم العثور على الركاب الآخرين المفقودين الـ27 وتم التعرف على هوية جميع الضحايا. وبذلك انتهت عمليات البحث.

ونشرت الوكالة صوراً لعمال الإنقاذ المشاركين في عمليات البحث، وصورا لجثث الضحايا في مستشفى محلي.

واشار المتحدث باسم المكتب المحلي وحي الدين لوكالة فرانس برس إلى أن القارب كان يربط بين قريتي لانتو ولاغيلي في جزيرة مونا جنوب شرق سولاويسي.

وأوضح وحي الدين أن القارب كان عبارة عن زورق خشبي لنقل الركاب.

واوردت وسائل إعلام محلية أن القارب كان مكتظاً لكن وحي الدين امتنع عن تأكيد ذلك، لافتاً إلى أن افادة صحافية حول سبب الغرق وتقييمه ستتم في وقت لاحق اليوم.

في إندونيسيا، عادة ما يختلف عدد الركاب الفعلي على متن القارب عن السجل.

تسرّب

وقالت الناجية مارلينا (18 عاما) للصحافيين إن القارب كان "مكتظاً" بالركاب، موضحة أنه "في البداية سارت الأمور على ما يرام ولكن فجأة نبه أحدهم إلى تسرب الماء داخل القارب".

لكن السائق أشار بحسب قولها إلى أن "الأمر عادي" وتابعت "في النهاية انقلب القارب لأن المياه ملأت القارب. وسقطنا. لم تكن هناك رياح أو أمواج".

حوادث متكررة

وتكثر الحوادث في البحر في اندونيسيا التي تضم 17 ألف جزيرة ويستخدم سكانها في تناقلاتهم قوارب لا تُراعى معايير السلامة بشكل كاف.

وقضى نحو 160 شخصًا في 2018 عندما غرقت عبّارة في إحدى أكثر البحيرات عمقًا في العالم، في جزيرة سومطرة.

في أيار/مايو 2022، جنحت عبّارة كان على متنها 839 شخصًا في إقليم نوسا تينغارا ايست طوال يومين. ولم يُصب أحد في الحادث.