لا شو-دو-فون (سويسرا): قضى شخص وأصيب نحو 15 بجروح في شمال غرب سويسرا الإثنين بعدما ضربت عاصفة يرجّح ان تكون إعصارًا " مدينة في جبال جورا متسبّبة بأضرار جسيمة.

وضربت العاصفة مدينة لا شو-دو-فون التي تشتهر بصناعة الساعات والواقعة في جبال جورا في منطقة نوشاتيل المحاذية لفرنسا.

وأعلنت شرطة نوشاتيل أن العاصفة "تسبّبت للأسف بمصرع شخص خمسيني من جراء سقوط رافعة".

وتابعت "قدّمت أجهزة الطوارئ الرعاية لنحو 15 مصاباً".

وعبرت العاصفة سريعًا لكن الرياح العاتية تسببت بأضرار جسيمة.

ولحقت أضرار بسيارات بعضها دُمّر بالكامل كما تكسّرت سقوف واقتلعت الرياح أشجارًا.

بحسب الأرصاد الجوية الوطنية السويسرية ضرب "ما يرجّح أنه إعصار مترافق مع عاصفة تكوّنت سريعاً في منطقة جورا" مدينة لا شو-دو-فون قرابة الظهر.

وأعلنت الأرصاد الجوية السويسرية في تغريدة أن محطة الرصد التابعة لها في مطار لا شو-دو-فون سجّلت رياحًا بلغت سرعتها 217 كيلومترًا بالساعة، مشيرة إلى أن العاصفة "اشتدّت بشكل مفاجئ لدى وصولها إلى المنطقة".

عمليات الإنقاذ والتنظيف جارية، وقد حضّت شرطة نوشاتيل السكان على عدم تعريض أنفسهم لمخاطر على غرار سقوط أحجار أو أشجار.

كذلك نبّهت من مزيد من العواصف يرجّح أن تتشكل وحضّت السكان على البقاء في الأماكن المغلقة.

عاصفة شرق فرنسا

قبل وصولها إلى سويسرا، ضربت العاصفة شرق فرنسا. وأبلغت سلطات منطقة دو وكالة فرانس برس بأن قرية مونلوبون التي تبعد نحو 18 كيلومترا عن لا شو-دو-فون كانت الأكثر تضررا.

ولحقت أضرار بالمبنى البلدي والكنيسة والمدرسة كما تضرّرت سقوف "نحو 15 منزلا"، من دون أن تسجّل أي إصابات.

وفي أنحاء أخرى في الجانب الفرنسي من الحدود لحقت أضرار بنحو 30 منزلا، إلا أن حجم الدمار الإجمالي لم يعرف بعد.