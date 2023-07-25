واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.

وتشمل المساعدات ذخائر لأنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت وقاذفات صواريخ هيمارس، بالإضافة إلى قذائف مدفعية ومدرعات ومعدات أخرى من مخزون الجيش الأميركي، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع.

بلينكن

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان منفصل أنها مخصصة لمساعدة "الأوكرانيين على استعادة الأراضي" التي احتلتها القوات الروسية، مندداً بالضربات الروسية التي استهدفت ميناء أوديسا الاستراتيجي.

بعد انسحابها في منتصف تموز/يوليو من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، بدأت روسيا بقصف مناطق الموانئ في منطقة أوديسا.

يأتي هذا الإعلان في خضم هجوم مضاد للجيش الأوكراني يهدف إلى صد القوات الروسية في شرق وجنوب البلاد.