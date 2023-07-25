موسكو: "يعتزم" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة الصين في تشرين الأول/اكتوبر المقبل تلبية لدعوة نظيره شي جينبينغ الذي كان قد زار موسكو في آذار/مارس الفائت، وفق ما اعلن المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف الثلاثاء.

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن أوشاكوف قوله "تلقينا دعوة، ونعتزم التوجه الى الصين لدى انعقاد منتدى +الحزام والطريق+ في تشرين الاول/اكتوبر".

وستكون الزيارة الاولى التي يقوم بها بوتين للصين منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على اوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وقبل بضعة اسابيع من هذا الهجوم، توجّه بوتين الى بكين خلال الالعاب الاولمبية الشتوية التي نظمتها الصين.

وثمة علاقات وثيقة بين روسيا والصين. وقد تعزّزت منذ اندلاع النزاع في اوكرانيا وفرض عقوبات غربية على الاقتصاد الروسي.



حقبة جديدة

من جانبها، امتنعت بكين عن التنديد بالهجوم الروسي على هذا البلد.

واعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ من موسكو في آذار/مارس ان العلاقات بين البلدين "تدخل حقبة جديدة".

كذلك، سجل تقارب عسكري بين البلدين اللذين تجمعهما رغبة مشتركة في التصدي لما يعتبرانه هيمنة اميركية.

وفي 2017 و2019، شارك بوتين في الصين في النسختين الاوليين من منتدى "الحزام والطريق"، الى جانب قادة دوليين آخرين.

واستقى هذا المنتدى تسميته من مشروع "طرق الحرير الجديدة" الهادف الى تطوير طرق وموانىء وشبكات للسكة الحديد وبنى تحتية أخرى في الخارج عبر تمويل صيني.

الى ذلك، سئل اوشاكوف عن قمة مجموعة العشرين المقررة بداية ايلول/سبتمبر في نيودلهي بالهند، فاجاب أنه "لا يستبعد بالتأكيد" حضور الرئيس الروسي.

واضاف "الامر غير واضح حتى الآن. لقد تلقينا دعوة".