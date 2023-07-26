نوكي الوفا (تونغا): قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء إنه يتوقع "العمل بشكل جيد" مع وزير الخارجية الصيني الجديد وانغ يي، في أعقاب إعفاء سلفه تشين غانغ من منصبه بشكل مفاجئ.

وصرّح بلينكن للصحافيين خلال قيامه بزيارة إلى تونغا "عرفت وانغ يي أيضاً على مدى عقد والتقيت به بشكل متكرر"، مضيفاً "أتوقع أن أتمكن من العمل معه بشكل جيد كما فعلنا في الماضي".

أضاف "من المهم بالنسبة لنا أن ندير هذه العلاقة بمسؤولية. وهذا يبدأ بالدبلوماسية، ويبدأ بالتفاعل، وأنا على استعداد للتعاون مع نظيري الصيني المعني أيا يكن"، مشيراً إلى أن إعفاء تشين الذي لم يظهر منذ 25 حزيران/يونيو قرار سيادي يتعلق بالصين.

ولم تعط بكين أي سبب رسمي لإقالة تشين أو اختفائه عن الأنظار، مشيرة الى أن الرئيس شي جينبينغ وقّع أمراً رئاسياً بتعيين وانغ يي وزيرا للخارجية.

وتابع بلينكن "كان تشين غانغ سفيراً في واشنطن. وقد تعرفت عليه عندما كان سفيراً. أجريت محادثات بناءة معه عندما كان وزير خارجية وأتمنى له التوفيق".

وأثار غياب تشين البالغ 57 عاماً والذي يعتبر من المقربين من الرئيس شي جينبينغ وأحد كاتمي أسراره، تكهنات بأنه فقد مكانته أو أنه يخضع لتحقيق رسمي.

سفارة في تونغا

ووصل بلينكن الأربعاء إلى تونغا حيث سيفتتح رسمياً سفارة بلاده في المملكة الواقعة جنوب المحيط الهادي.

وكانت السفارة قد باشرت عملها في العاصمة نوكو ألوفا في أيار/مايو الماضي، إلا أن زيارة بلينكن تعطي مؤشراً على اهتمام واشنطن بمنطقة جنوب الهادي.

وتأتي الزيارة في إطار جولة لبلينكن تشمل أيضاً نيوزيلندا وأستراليا، في وقت تتصدى فيه الولايات المتحدة لنفوذ الصين المتنامي في المنطقة.