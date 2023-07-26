لاهاي: قتل شخص على الأقل من أفراد الطاقم وأصيب عدد من زملائه بجروح جراء حريق اندلع في وقت مبكر الأربعاء على متن سفينة لنقل السيارات قبالة هولندا، وفق ما أعلن خفر السواحل.

وأوضح خفر السواحل في بيان أن الأجهزة المعنية تلقت نداء استغاثة بعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء (22,00 ت غ) بشأن اندلاع حريق على متن السفينة "فريمانتل هايواي"، على بعد حوالى 14,5 ميلاً بحرياً (27 كيلومتراً) شمال جزيرة أملاند الواقعة قبالة سواحل هولندا الشمالية.

وأشار المصدر نفسه الى أن "أفراد الطاقم حاولوا إخماد الحريق بأنفسهم لكن فشلوا بذلك. للأسف، قتل شخص وأصيب عدد آخر"، مؤكدين إجلاء كامل الطاقم المؤلف من 23 شخصا.

وأكد خفر السواحل أن النيران لا تزال مشتعلة في السفينة المسجّلة في بنما.

ونقلت قناة "أن أو أس" العامة أن عدداً من قوارب الانقاذ تعمل على إخماد النيران والحؤول دون غرق السفينة.

وقال مسؤول في خفر السواحل للقناة إن السلطات "تأخذ في الاعتبار كل السيناريوات"، مشيرا الى أن الحريق قد يكون اندلع جراء إحدى السيارات الكهربائية التي تنقلها السفينة.

و"فريمانتل هايواي" هي سفينة لنقل السيارات يبلغ وزنها 18500 طن وكانت تبحر بين بريمرهافن الألمانية في اتجاه بور سعيد المصرية، وفق موقع "مارين ترافيك" لرصد الملاحة البحرية.