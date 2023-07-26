نيروبي: دان الاتحاد الأفريقي الاربعاء "محاولة الانقلاب" في النيجر، حيث احتجز عناصر في الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم، داعيا الى "العودة الفورية وغير المشروطة" للعسكريين إلى ثكناتهم.

واعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في بيان بعد ظهر الاربعاء عن "تنديده الشديد بهذه السلوكيات من جانب عسكريين يرتكبون خيانة كاملة لواجبهم الجمهوري"، مطالبا إياهم بـ"وقف هذا العمل المرفوض فورا".

فقي

ودعا فقي محمد "الشعب النيجري وجميع اشقائه في افريقيا، وخصوصا المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، وفي العالم، الى ان يدينوا بصوت واحد هذه المحاولة ويطالبوا بالعودة الفورية وغير المشروطة للعسكريين الى ثكناتهم".

وفي وقت سابق الاربعاء، نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بـ"محاولة الانقلاب في النيجر" داعية الى الافراج "فورا" عن الرئيس المنتخب.

والنيجر بلد شريك لفرنسا في منطقة الساحل ويعاني عنفًا جهاديًا في العديد من مناطقه. ويحكمه الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم منذ نيسان/ابريل 2021.

وتاريخ هذا البلد المترامي والفقير والصحراوي حافل بالانقلابات.

فقد شهد منذ استقلاله عن فرنسا العام 1960 اربعة انقلابات: الاول في نيسان/ابريل 1974 ضد الرئيس ديوري هاماني والاخير في شباط/فبراير 2020 ضد الرئيس مامادو تانجا، من دون تعداد محاولات الانقلاب الكثيرة.