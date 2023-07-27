جنيف: دعت الأمم المتحدة الخميس إلى "الافراج فوراً ومن دون شروط" عن رئيس النيجر محمد بازوم وإلى إعادة النظام الدستوري في هذا البلد بعدما احتجزه عسكريون وأعلنوا استيلاءهم على الحكم.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك في بيان "أنا مصدوم وحزين جراء محاولة الانقلاب العسكري في النيجر وأدينها بأشد العبارات". وأضاف "يجب بذل كل الجهود لإعادة النظام الدستوري وحكم القانون".

تطرف

وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر حليفة الدول الغربية حتى الآن، ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلاباً منذ العام 2020، فيما تقوّضها هجمات جماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

وقال تورك "يجب الافراج فوراً ومن دون شروط عن الرئيس محمد بازوم وضمان أمنه". وأضاف "كذلك يجب الإفراج على الفور ومن دون شروط مسبقة عن أعضاء حكومته وأقاربهم المحتجزين تعسفياً".

وحث تورك "كل الجهات الفاعلة على الامتناع عن العنف واحترام الحقوق والحريات الأساسية للجميع". وقال المسؤول الأممي "من مصلحة كل شعب النيجر حماية المكاسب الديموقراطية المهمة التي تحققت في السنوات الأخيرة والحفاظ عليها".