إيلاف من الرباط: بعث وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الدومينيكان، روبيرتو ألفاريز، برسالة لنظيره المغربي ناصر بوريطة ، رفع من خلالها إلى علم الملك محمد السادس، باسم رئيس جمهورية الدومينيكان، لويس أبينادير، موقف بلاده المتعلق بقضية الصحراء المغربية، حسب ما ذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية اليوم.

في غضون ذلك ، جددت جمهورية الدومينيكان "اعترافها المطلق بمغربية الصحراء"؛

وجاء في الرسالة ان وزارة العلاقات الخارجية بجمهورية الدومينيكان تنظر بشكل إيجابي لفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة"، ثاني اكبر مدن الصحراء المغربية.

وجددت جمهورية الدومينيكان "التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007 تمثل الحل الواقعي والجاد وذي مصداقية للتوصل إلى اتفاق متفاوض بشأنه بين الأطراف".

وأبلغ الوزير الدومينيكاني نظيره المغربي أن "الرئيس أبينادر قد أعرب عن رغبته في القيام بزيارة دولة إلى المملكة المغربية من أجل تعزيز الروابط السياسية والتجارية وعلاقات التعاون" بين المملكة المغربية وجمهورية الدومينيكان.