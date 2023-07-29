إيلاف من الرباط:"قال العاهل ا لمغربي الملك محمد السادس مخاطب ا الجزائريين ،قيادة وشعبا،إن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أوسوء؛مشيرا الى الأهمية البال غة ،التي يوليها لروابط المحبة والصداقة، والتبادل والتواصل ب ين الشعبين .

واضاف العاهل المغربي،في خطاب وجهه مساء السبت،الى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى الرابعةوالعشرين لتوليه مقاليد ال حكم في البلاد،أنه يسأل الله تعالى ’’أن تعود الأمور إلى طبيعت ها،ويتم فـتح الحدود بين بلدين اوشعبينا،الجارين الشقيقين ".

وأشار الملك محمد السادس الى أن المغاربة معروفون،والحمد لله،بخصال الصدق والتفاؤل،وبالتسا مح والانفتاح، والاعتزاز بتقالي دهمالعريقة،وبالهوية الوطنية ا لموحدة.

وزاد قائلا "المغاربةمعروفون على الخصوص بالجدية والتفاني في العمل".

وتحدث عاهل المغرب عن الم سار التنموي في بلاده،وقال إن ه وصل إلى درجة من التقدم والنض ج،واضاف "إننا في حاجة إلى هذ ه الجدية،للارتقاء به إلى مرحلة جديدة ،وفتح آفاق أوسع من الإص لاحات والمشاريع الكبرى، التي ي ستحقها المغاربة".

وزاد قائلا :"إن ما ندعو إليه،ليس شعارا فارغا، أو مجرد قيمة صورية.وإنما هو مفهوم متكامل، يشمل مجموعة من المبادئ العملي ة والقيمالإنسانية.فكلما كانت ا لجدية حافزنا،كلما نجحنا في تج اوز الصعوبات،ورفع التحديات".

وابرز الملك محمد السادس ان الش باب المغربي،متى توفرت له الظر وف ، وتسلح بالجد وبروح الوطنية،دائما ما يبهر العالم، بإنجازا ت كبيرة،وغير مسبوقة، كتلك التي حققها المنتخب الوطني لكرة الق دم في كأس العالم.

وقال ملك المغرب:"قدم أبناؤنا ،بشهادة الجميع،وطنيا ودوليا،أجمل صور حب الوطن ،والوحدة وا لتلاحم العائلي والشعبي،وأثارو ا مشاعر الفخر والاعتزاز،لدينا ولدى كل مكونات الشعب المغربي، وهي نفس الروح التي كانت وراء ق رارنا ،بتقديم ملف ترشيح مشترك،مع أصدقائنا في إسبانيا والبرتغ ال،لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030،والتي نتطلع ونعمل على أن تكون تاريخية،على جميع المستويات ".

ووصف العاهل المغربي الترشيح بأ نه غير مسبوق،يجمع بين قارتين وحضارتين ،إفريقيا وأوروبا،ويو حد ضفتي البحر الأبيض المتوسط،و يحمل طموحات وتطلعات شعوب المنط قة،للمزيد من التعاون والتواصل والتفاهم.

وتتجلى الجدية،حسب الملك محمد السادس كذلك،في مجال الإبداع والابتكار،الذي يتميز به الشبا ب المغربي،في مختلف المجالات.

في سياق ذلك ،أشاد ملك المغرب بإنتاج أول سيارة مغربية محلية الصنع،بكفاءات وطنية وتمويل مغ ربي،وكذا تقديم أول نموذج لسيا رةتعمل بالهيدروجين،قام بتطوير ها شاب مغربي.

وهي مشاريع،يقول الملك محمد ا لسادس،تؤكد "النبوغ المغربي و الثقة في طاقات وقدرات شبابنا،وتشجعه على المزيد من الاجتهاد و الابتكار،وتعزز علامة(صنع في المغرب )وتقوي مكانة بلادنا كوجه ة للاستثمار المنتج".

وواصل الملك محمد السادس حديثه عن الجدية،وقال إنها "تتجسد ا يضا عندما يتعلق الأمر بقضية وح دتنا الترابية"،مشيرا الى ان ا لجدية والمشروعية هي التي أثمرت توالي الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية؛وآخرها اعتراف دولة إسرائيل،وفتح القن صليات بالعيونوالداخلة،وتزايد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.

وبنفس الجدية والحزم،قال العاه ل المغربي "نؤكد موقف المغرب ال راسخ،بخصوص عدالة القضية الفلس طينية،والحقوق المشروعة للشعبا لفلسطيني الشقيق،في إقامة دولت ه المستقلة،وعاصمتها القدس الش رقية؛بما يضمن الأمن والاستقرا ر لجميع شعوب المنطقة".

وشدد العاهل المغربي على القول إن الجدية"يجب أن تظل مذهبنا ف ي الحياة والعمل"،وأن تشمل جميع المجالات بما فيها الحياة السي اسية والإداريةوالقضائية ،من خل ال خدمة المواطن،واختيار الكفا ءات المؤهلة،وتغليب المصالح ال عليا للوطن والمواطنين،والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة،وأيضا المجال الاجتماعي، وخاصة قطاعات الصحة والتعليم والشغل والسكن.

كما أن الجدية التي نريدها،يقو ل العاهل المغربي ،تعني أيضا ا لفاعلين الاقتصاديين ،وقطاع الا ستثمار والإنتاج والأعمال.

والجدية كمنهج متكامل،يضيف الم لك محمد السادس،تقتضي ربط ممار سة المسؤولية بالمحاسبة،وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

وتحدث العاهل المغربي عن الازمة التي يعرفها العالم،وتوالي س نوات الجفاف على المستوى الوطني،وقال إن تداعياتهما ساهمت ف ي ارتفاع تكاليف المعيشة،وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي،مشيرا الى أنه وجه الحكومة لاتخاذ الت دابير اللازمة،قصد تخفيف آثاره ا السلبيةعلى الفئات الاجتماعية والقطاعات الأكثر تضررا،وضمان تزويد الأسواق بالمنتوجات الضر ورية.

وزاد قائلا :"واليوم مع ظهور ب عض بوادر التراجع التدريحي لضغو ط التضخم ،على المستوى العالمي،فإننا في أمس الحاجة إلى الجدي ة وإشاعة الثقة،واستثمار الفرص الجديدة،لتعزيز صمود وانتعاش ا لاقتصاد الوطني" .

في سياق ذلك،يقول الملك محمد السادس:"أطلقنا مشروع الاستثما ر الأخضر للمكتب الشريف للفوسفا ت،وقمنا بتسريع مسار قطاع الطاق ات المتجددة "،مشيرا الى انه’’إ ثر الاجتماع الذي ترأسناه في هذ ا الشأن، أعدت الحكومة مشروع "ع رض المغرب "،في مجال الهيدروجين ا لأخضر".

ودعا الملك محمد السادس الحكومة الى الاسراع بتنزيله، بالجودة اللازمة،وبما يضمن تثمين المؤ هلات التي تزخر بها البلاد، والاستجابةلمشاريع المستثمرين العالميين،في هذا المجال الواعد .

وتحدث العاهل المغربي عن أوراش الحماية الاجتماعية،وقال :"نن تظر الشروع ،نهاية هذا العام،ف ي استكمالها،كما كان مقررا،ف ي منح التعويضات الاجتماعية،لفا ئدة الأسر المستهدفة".

واضاف :"نأمل أن يساهم هذا الدخ ل المباشر، في تحسين الوضع المع يشي لملايين الأسر والأطفال، ال ذين نحس بمعاناتهم".

وستشكل هذه الخطوة، في نظره، ركيزة أساسية في نموذج التنموي والاجتماعي لصيانة كرامة المواط نين في كل أبعادها.

وبخصوص مجال تدبير الموارد الما ئية،الذي يتطلب المزيد من الجد ية واليقظة،قال الملك محمد السا دس:"حرصنا على بلورة البرنامج الوطني للماء لفترة 2020- 2027 “،داعيا للتتبع الدقيق لكل مر احل تنفيذه،ومشددا على القول : "لن نتساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير، والاستعم ال الفوضوي واللا مسؤول للماء".