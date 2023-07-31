إيلاف من لندن: بحث العراق ومجلس التعاون الخليجي في بغداد الاثنين الربط الكهربائي الخليجي مع هذا البلد والاستثمارات الخليجية على اراضيه ومشاركته في الملتقى الاقتصادي لدول الخليج في الشارقة.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الامين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي (كويتي)، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ان أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الخليجية. مشيرا الى ان "العلاقات بين العراق ودول التعاون الخليجي متينه وقوية".

واضاف أن الربط الكهربائي مع الخليج والسعودية كان محورا اساسيا من مباحثاته مع البديري معربا عن الامل في ان يصل إلى مراحل نهائية خاصة الربط من دولة الكويت ومحافظة البصرة. وقال "أننا نشجع دخول الشركات الخليجية للعراق".

وتابع ان "الحكومة الحالية تعمل على تنويع الاقتصاد وتقديم الخدمات ولديها خطة واضحة في استثمار الغاز".. كما نقلت عنه الوكالة العراقية الرسمية .

ربط الاقتصاد العراقي بالخليجي

من جانبه اشار الأمين العام البديري أن "مجلس التعاون الخليجي يعمل على ضمان أمن وازدهار العراق وتقوية علاقاته الخليجية وحيث نحتاج للمضي قدما في توطيد العلاقات بين العراق والدول الخليجية".

واوضح ان "هناك خطط خليجية لربط الاقتصاد العراقي مع دول الخليج".. لافتا الى ان "العراق يقوم بدور كبير في إدارة الملفين الاقليمي والدولي".

ودعا البديري العراق الى المشاركة في المنتدى الاقتصادي لدول الخليج الذي سيعقد في امارة الشارقة بدولة الإمارات في 27 ايلول سبتمبر المقبل ويستمر يومان آملا أن يكون المنتدى حجر زاوية لبناء علاقات متينة بين العراق ودول الخليج إلى جانب تقوية العلاقة بين القطاعين العام والخاص فيهما.

خطة عمل مشتركة للاعوام 2019 - 2024

وفي 22 يونيو حزيران الماضي أكد البديوي على أهمية تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي والعراق في جميع المجالات.

وبحث البديري خلال اجتماع في الرياض مع سفيرة العراق في السعودية صفية السهيل تعزيز العلاقات الثنائية "وفقاً للمصالح المشتركة وبما يعود بالمنفعة المتبادلة بين دول المجلس والعراق " كما قالت الامانة العامة للمجلس في بيان صحافي.

كما ناقش الجانبان خطة العمل المشتركة بين الطرفين للفترة بين 2019 و2024 ومشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والعراق حيث أكد البديري "أن هذا المشروع هو رسالة أخوية لحكومة وشعب العراق مفادها بأن استقرار هذا البلد هو أولوية لدى دول المجلس لما يرتبط به الجانبان من علاقات أخوية وأواصر تعاون مشتركة".

حوار استراتيجي

ويرتبط العراق ومجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ آذار مارس 2018 بخطة حوار استراتيجي شامل تهدف الى بلورة رؤى جديدة عملية لتفعيل آفاق التعاون في مجالات العمل المشترك وتقوية أواصر العمل بين العراق ودول المنطقة كما قالت الحكومة العراقية في بيان حينها.

كما تهدف الخطة الحوار الى تطوير العلاقات بين العراق ومنظومة دول مجلس التعاون الخليجي بحيث تشمل مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والاستثمار والثقافة وغيرها .



يشار الى ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية تضم ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية هي: السعودية والامارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين والكويت.

وقد تأسس المجلس في 25 أيار\ مايو 1981 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ويتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرًا رئيسيًّا له.