بيروت: أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الاثنين مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف الأحد تجمعاً سياسياً في شمال غرب باكستان وأوقع 54 قتيلاً نحو نصفهم قاصرون.

وقال التنظيم في بيان بثه على تطبيق تلغرام ونقلته وكالة أعماق التابعة له إن مقاتلاً "فجّر سترته الناسفة وسط حشد كبير من أعضاء وقيادات" حزب جمعية علماء الإسلام في خار بشمال غرب باكستان، "ما تسبب بمقتل العشرات منهم بينهم زعيم محلي وقادة آخرون".

واستهدف التفجير الأحد تجمعاً إسلامياً متشدداً قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

وكان أكثر من 400 من أعضاء وأنصار حزب جمعية علماء الإسلام متجمعّين تحت خيمة عند وقوع الهجوم في بلدة خار القريبة من الحدود مع أفغانستان.