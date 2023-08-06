بغداد: أصدر القضاء العراقي أمرًا بالقبض على عدد من المسؤولين السابقين في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي اتهامات تتعلق بقضية سرقة الامانات الضريبية المعروفة بسرقة القرن.



أحكام

وقضت محكمة الكرخ الثانية في بغداد بضبط واحضار كل من رائد حوجي رئيس الجهاز المخابرات سابقا وعلي علاوي وزير المالية للحكومة السابقة واحمد نجاتي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق.



وذكر القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة العراقية في بيان ان الهئية أصدرت إشارات حمراء بحق المسؤولين السابقين، مشيرا الى ان المطلوبين في سرقة القرن لايقل استيلاء كل منهم عن 100 مليار دينار.



استرداد المطلوبين

وأضاف البيان ان هيئة النزاهة تعمل على استرداد المطلوبين من الأردن وتركيا، وان استرداد احد المطلوبين في القضية من السعودية سيتم خلال الشهرين المقبلين.



وأكد بيان الهيئة ان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حريص على ان يكون للمواطن دور في محاربة الفساد.

وأشار أيضا الى ان قضية الفساد الأكبر المعروفية بالامانات الضريبية امتزجت بالخيانة وانها لن تموت حتى يتم محاسبة جميع المتورطين فيها.

غضبٌ شعبي

وأثارت هذه القضية، التي كشف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضبا وسخطا شعبيا شديدا في العراق، وقد تورط فيها مسؤولون سابقون ورجال أعمال بارزون.



وتم الاستيلاء على ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار بين سبتمبر/أيلول عام 2021، وأغسطس/ آب عام 2022 من خلال 247 صكا تم صرفها من قبل خمس شركات، ثم سحبت هذه الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات، التي فرّ معظم مالكيها خارج البلاد.



يُذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان قد تعهد بجعل القضاء على الفساد على رأس أولوياته منذ استلامه مهام منصبه في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

