موسكو: من الضغوط الاميركية والمواجهة مع الغرب الى العملية العسكرية في اوكرانيا والعقوبات غير المسبوقة، يدرج التاريخ الجديد لروسيا في الكتب المدرسية بدءا من الاول من ايلول/سبتمبر المقبل لشرح وجهة نظر الدولة من هذا الصراع.

قدم وزير التعليم الروسي سيرغي كرافتسوف كتاب التاريخ الجديد للطلاب في السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية. وتم إنجازه في نحو خمسة أشهر ويغطي الفترة بين 1945 وبداية القرن الحادي والعشرين.

وأكد الوزير الروسي في مؤتمر صحافي أن "من المهم جعل الطلاب يفهمون أهداف" العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في شباط/فبراير 2022، والتي تهدف رسميا إلى "اجتثاث النازية" و"نزع سلاح" الدولة السوفياتية السابقة.

وكان وزير التعليم ندد مؤخراً أمام الرئيس فلاديمير بوتين بما وصفه بـ"حرب حقيقية مستمرة ضد التاريخ"، متهمًا "أعداء روسيا باستغلال سذاجة أطفالنا لتقسيم الشعوب وزرع الفتنة".

من جانبه، أوضح فلاديمير ميدينسكي مستشار الرئيس الروسي للصحافيين أن هذا الكتاب المدرسي "ينشر وجهة نظر الدولة" ولكن ""بطريقة أبسط وأكثر إنسانية" مقارنة بالكتب المدرسية السابقة.

ويظهر على غلاف الكتاب الأزرق اللون، جسر مضيق كيرتش، الوحيد الرابط بين شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014 والبرّ الروسي.

"أنقذوا السلام"

وبحسب وزير التعليم فإن الكتاب "سيكون متاحاً في جميع مدارس البلاد في الاول من ايلول/سبتمبر".

ويشيد الكتاب بالجنود الروس الذين "أنقذوا السلام" في القرم عام 2014 التي ضمتها روسيا بعد استفتاء لم تعترف به كييف والمجتمع الدولي.

ويندد أيضا بفرض عقوبات على روسيا بما في ذلك تجميد الغربيين لأصولها في الخارج عام 2022.

وتعهّد الوزير كرافتسوف أنه "بعد نهاية العملية العسكرية الخاصة وبعد نصرنا، سنقوم بإكمال هذا" الكتاب.