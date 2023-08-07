موسكو: أكدت روسيا الاثنين انها أسقطت مسيّرة أوكرانية في منطقة كالوغا الواقعة على بعد أقل من 200 كيلومتر جنوب غرب موسكو مع تكاثر الهجمات التي تستهدف العاصمة الروسية.

وكتب حاكم المنطقة فلاديسلاف تشابشا عبر تلغرام "أسقطت الدفاعات الجوية مسيّرة فوق منطقة فيرزكوفسكي" خلال الليل.

وأضاف أن الحادث لم يلحق أضرارا بشرية أو مادية.

في الثالث من آب/اغسطس، قالت السلطات الروسية إنها أسقطت سبع مسيّرات أوكرانية في هذه المنطقة الواقعة على بعد حوالى 180 كيلومترا من موسكو.

وتزايدت في الأسابيع الأخيرة الهجمات الأوكرانية بواسطة مسيّرات داخل الأراضي الروسية وغالبا ما تستهدف موسكو وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من كييف العام 2014.

وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين الأحد أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة الروسية.

وأوضحت السلطات أن موسكو تعرضت الأسبوع الماضي لهجمات عدة بمسيّرات ألحقت إحداها أضرارا ببرج تجاري في حي الأعمال الرئيسي، استهدف مرتين في غضون أيام قليلة.