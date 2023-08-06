موسكو: أعلنت روسيا استهداف قواعد جوية في منطقتي خملنيتسكي وريفني في غرب أوكرانيا ليل السبت الأحد، مؤكدة أنها نجحت في إصابة "كل الأهداف" المحددة.

وقالت وزارة الدفاع إنه "خلال الليل، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربات... على قواعد جوية للقوات المسلحة الأوكرانية قرب تجمعات ستاروكوستيانتينيف في منطقة خملنيتسكي ودوبنو في منطقة ريفني".

وأكدت أوكرانيا أنها تعرّضت لعدة هجمات خلال الليل، فأسقطت 30 من 40 صاروخ كروز.

وأفادت أيضا بأن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ فرط صوتية من طراز "كينجال" التي يعد اعتراضها أصعب، لكنها لم تقدّم معلومات بشأن إن تم تدميرها.

وذكرت السلطات في منطقة خملنيتسكي صباح الأحد بأن النيران اندلعت في مستودع لنفايات الذرة في ستاروكوستيانتينيف لتمتد على مساحة 1400 كلم مربع قبل إخمادها.

ولطالما تعرّضت المنطقة الواقعة على بعد مئات الكيلومترات عن خطوط المواجهة في شرق أوكرانيا إلى ضربات روسية.

زيلينسكي

ومساء السبت، أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن روسيا استهدفت منشأة تابعة لمجموعة الصناعات الجوية الأوكرانية "موتور سيتش" قرب خملنيتسكي.

وقال زيلينسكي "وقع اليوم هجوم صاروخي روسي آخر ضد بلدنا. صواريخ كينجال وكاليبر ضربت موتور سيتش".

في الأثناء "تضررت بضع منازل خاصة" في منطقة ريفني، بحسب ما أفاد مسؤول الإدارة الإقليمية فيتالي كوفال الأحد.