كييف (أوكرانيا): أعلنت أوكرانيا الأربعاء أن روسيا قصفت بنى تحتية تابعة لميناء في منطقة أوديسا (جنوب)، في إطار استهدافها منشآت تستخدم لتصدير الحبوب منذ انهيار اتفاق تاريخي يسمح بمغادرة الشحنات من البحر الأسود.

وجاء في بيان للنيابة العامة "ليل الثاني من آب/أغسطس، نفّذت القوات المسلحة الروسية هجوما بمسيّرات على أوديسا.. هاجم العدو منشآت تابعة للميناء وبنى تحتية صناعية مطلة على الدانوب".

وأفاد المصدر أن الهجوم أحدث أضرارا أو دمارا في مصعد مستخدم للحبوب وصوامع حبوب ومستودعات.

وذكر البيان بأن مكتب المدعي العام في إزمايل فتح تحقيقا.

يشار إلى ان موسكو انسحبت الشهر الماضي من اتفاق تصدير الحبوب الذي كان يسمح بمواصلة كييف تصدير الحبوب عبر البحر الأسود رغم الحرب.

وبات ميناء إزمايل المطل على نهر الدانوب الآن طريق التصدير الرئيسي للمنتجات الزراعية الأوكرانية.