لاس فيغاس (الولايات المتحدة): اختتم مانشستر يونايتد الانكليزي جولته الاميركية بالخسارة امام بوروسيا دورتموند الالماني 2-3 في مباراة ودية اقيمت في لاس فيغاس فجر الاثنين.

ارتأى مدرب مانشستر الهولندي اريك تن هاغ خوض الشوط الاول بالتشكيلة الرديفة لكن فريقه كان البادىء بالتسجيل بتسديدة بعيدة المدى من ظهيره الايمن البرتغالي دييغو دالوت بعد مرور 24 دقيقة.

لكن دورتموند رد بهدفين قبل نهاية الشوط الاول، فأدرك التعادل اولا بعد مجهود فردي رائع لكريم ادييمي الذي تلاعب بدافع يونايتد ومرر كرة متقنة باتجاه الهولندي الدولي دونييل مالن فأودعها مرمى الحارس توم هيتون (43). وبعدها بدقيقة واحدة منح مالن نفسه التقدم لدورتموند مستغلا خطأ فادحا من المدافع السويدي فيكتور ليندلوف.

وانقذ حارس مرمى يونايتد الجديد الكاميروني اندري اونانا فريقه من هدف مؤكد من تسديدة للعاجي سيباستيان هالر بعد خطأ جديد من مدافع يونايتد هاري ماغواير.

ونجح يونايتد في ادراك التعادل عبر جناحه البرازيلي الدولي انتوني بتسديدة زاحفة بعد تشتيت خاطىء من المدافع المخضرم ماتس هوملس (52).

بيد ان الكلمة الاخيرة كانت لدورتموند الذي سجل هدف الفوز بعد تمريرة متقنة من مهاجمه المخضرم مارك رويس باتجاه يوسوفا موكوكو الذي تابع الكرة داخل الشباك (71).

وكان مانشستر خاض اربع مباريات استعدادية ضد جاره ليدز (2-صفر)، وليون الفرنسي (2-صفر)، قبل ان يتوجه الى الولايات المتحدة ويتغلب على ارسنال 2-صفر ويخسر امام ريال مدريد صفر-2 الاسباني ثم امام دورتموند.

ويستهل مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الانكليزي الممتاز في 14 اب/اغسطس عندما يستقبل ولفرهامبتون في الجولة الاولى.