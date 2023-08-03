موسكو: أعلنت روسيا الخميس إسقاط ست مسيّرات في منطقة كالوغا الواقعة على بعد أقل من مئتي كيلومتر عن موسكو، في ظل ازدياد هذا النوع من الهجمات التي تستهدف العاصمة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها أحبطت "هجوما إرهابيا بالمسيّرات" في كالوغا.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف شابشا على تلغرام "أُسقطت هذه الليلة ستة مسيّرات كانت تحاول عبور منطقة كالوغا بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المضادة"، مشيرا إلى عدم تسجيل ضحايا.

ذكرت روسيا الثلاثاء بأنها أحبطت هجمات بمسيّرات في موسكو إلا أن أحدها استهدف مبنى في المدينة سبق أن تعرّض لضربة مشابهة الأسبوع الماضي.